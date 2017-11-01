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Главные новости Курганской области
10:45  01 ноября 2017 1

Курган готов потратить на новогоднее украшение больше 6 млн рублей

Новогодняя площадь. Курган, елка, новогодняя площадь, дед мороз и снегурочка
Новогоднее украшение площади Кургана в прошлом году стоило на 2 млн рублей дешевлеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана в этом году готова потратить больше 6 млн рублей на новогоднее украшение центральной площади. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на площади планируется установить три горки, лабиринт и ледяные фигуры героев из сказки «Конек-горбунок». Рядом с елкой поставят горку в форме рыбы-кита в волнах изо льда. Для детей постарше установят большую горку «Терем», третью горку поставят для малышей. Ледяной лабиринт должен быть стилизован под сказочный лес, в центре которого на дереве сидит жар-птица. Еще одним украшением станет скульптура «Иван-дурак и Конек-горбунок» в поле на шести стогах сена. Елка и скульптуры будут украшены праздничной иллюминацией.

Начальная максимальная цена контракта составляет 6 млн 310,5 тысячи рублей. 21 ноября закончится прием заявок от участников конкурса. Работы должны быть выполнены до 22 декабря. В прошлом году аналогичный контракт стоил городу 4 млн рублей.

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эскиз из технического задания госзакупки

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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