Администрация Кургана в этом году готова потратить больше 6 млн рублей на новогоднее украшение центральной площади. Информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, на площади планируется установить три горки, лабиринт и ледяные фигуры героев из сказки «Конек-горбунок». Рядом с елкой поставят горку в форме рыбы-кита в волнах изо льда. Для детей постарше установят большую горку «Терем», третью горку поставят для малышей. Ледяной лабиринт должен быть стилизован под сказочный лес, в центре которого на дереве сидит жар-птица. Еще одним украшением станет скульптура «Иван-дурак и Конек-горбунок» в поле на шести стогах сена. Елка и скульптуры будут украшены праздничной иллюминацией.
Начальная максимальная цена контракта составляет 6 млн 310,5 тысячи рублей. 21 ноября закончится прием заявок от участников конкурса. Работы должны быть выполнены до 22 декабря. В прошлом году аналогичный контракт стоил городу 4 млн рублей.