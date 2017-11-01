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Главные новости Тюменской области
12:13  01 ноября 2017 0

Тобольским депутатам назвали две кандидатуры в главы района. Выбор уже сделан

Областная дума. Июнь. Тюмень, артюхов андрей
Андрей Артюхов лично приехал в Тобольский район на заседание думы (фото из архива)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тобольском районе Тюменской области депутаты районной думы избрали своего спикера и главу района. На первое заседание думы четвертого созыва из Тюмени прибыл председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной Думы Андрей Артюхов. Кроме того, на заседание пригласили и. о. руководителя недавно созданной межрайонной прокуратуры Айрата Гуссамова и глав сельских поселений района.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в тобольской администрации, на заседание пришли 43 народных избранника из 44 — кворум был. Вопросы о выборах главы района и спикера думы в повестке дня стояли одними из первых. Кандидатур на пост главы Тобольского района было две: действующий руководитель Юрий Батт и чиновник районной администрации, начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Анатолий Зырянов. В итоге депутаты единогласно доверили руководство районом Юрию Батту.

Спикером Тобольской районной думы избран депутат Виктор Кадочников, исполнительный директор ООО «Гарант-ЛТД».

Получить комментарий в Тобольской районной думе оперативно не удалось: часть телефонов, указанных на сайте, не отвечала, другие номера вели в Дом культуры и местную школу.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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