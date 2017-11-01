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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
18:52  01 ноября 2017 0

В канун выборов президента глава ЯНАО сменил председателя избиркома в важном городе региона

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий, тюменская матрешка
Дмитрий Кобылкин укрепляет тылы перед 2018 годомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сегодня посетил Ноябрьск. Важной частью визита, как сообщают инсайдеры «URA.RU», стала смена руководителя местной ТИК в присутствии председателя окружной избирательной комиссии Андрея Гиберта.

Нового руководителя территориальной избирательной комиссии ее членам представили вечером по окончании рабочего дня. Как сообщает источник агентства, им стала Светлана Ганошенко, до того возглавлявшая управление правовой и аналитической работы при аппарате губернатора. Новому председателю 28 лет, по образованию юрист.

Предыдущая председатель ТИК Ноябрьска Ирина Строкова проработала на своем посту чуть менее двух лет. После этого состав комиссии существенно поменялся. Новое назначение, как отмечают источники, подобного обновления не подразумевает. В то же время оно является частью подготовки региона к кампании по выборам президента в 2018 году.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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