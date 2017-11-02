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Главные новости Тюменской области
16:00  02 ноября 2017 0

Тюменский автомобилист утопил машину, пытаясь сэкономить время. ФОТО

Утонувшую машину пришлось доставать сотрудникам МЧСфото — страница «Пожарная охрана Уватского района 23 ФПС» «ВКонтакте»

Житель Тюменской области утопил машину в Иртыше. Хозяин автомобиля так спешил перебраться на другой берег реки в Уватском районе, что забыл поставить автомобиль на «ручник».

ЧП случилось на левом берегу реки Иртыш в Уватском районе у паромной переправы в среду, 1 ноября. На пульт диспетчера в половине пятого часа дня поступило сообщение о машине, которая скатилась с берега в реку со стоянки. По свидетельствам очевидцев, в автомобиле ВАЗ-2111 никого не было.

Автомобиль пришлось поднимать с глубины более полутора метров
фото — страница «Пожарная охрана Уватского района 23 ФПС» «Вконтакте»

На место происшествия прибыла оперативная группа сотрудников МЧС из четырех человек на одной «Газели». Совместно с работниками ДРСУ-6, обслуживавшими паром, сотрудники аварийно-спасательной службы нашли автомобиль. Он находился на глубине метр семьдесят в 30 метрах от берега, сообщается на странице «Пожарная охрана Уватского района 23 ФПС» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели установили владельца машины и получили его согласие на подъем транспортного средства. Машину вытащили, привязав веревку за багажник. Вся операция заняла полчаса. Владелец автомобиля рассказал оперативной группе, что не стал ждать очереди на паром и пешком отправился на другую сторону реки по личным делам. Машину он оставил на стоянке, но забыл поставить ее на «ручник».

Валерий Дорофеев
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