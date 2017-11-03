11:25 03 ноября 2017 7

Полицейские провели операцию «Скиталец» Фото: Илья Московец © URA.RU

В отделе полиции «Советский» в Кургане задержанные спали на голом полу, в коридоре. На фотографии, размещенной в группе «Типичный Курган», видно, что на полу в одежде лежат четверо мужчин.

По словам автора фотографии, «живую очередь» он снял утром 2 ноября.

«Живая очередь» в отделе полиции Кургана фото: группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Публикация вызвала возмущение и спор среди горожан, которые предположили, что это могут быть пьяные, которых полицейские подобрали с улиц. В городе нет вытрезвителя. Несколько человек предложили жаловаться в прокуратуру. «Людей мучают!.. Какая разница — бомжи это, пьяные люди или не особо благополучные! Какая разница, какой статус у них! Они в первую очередь люди и заслуживают как минимум человеческого отношения!» — пишет Ольга Гаева. «При чем здесь прокуратура? Обычное дело для нашего населения — пьянь да наркоши. Скажи спасибо, что они там валяются, а не у вас в подъезде, на лестницах, пугая детей. Спасибо, что чистят улицы от таких личностей. Лишь бы жаловаться куда-то бежать», — возражает Aleksey Melehin.

«2 ноября на территории города Кургана проводилась операция „Скиталец“. Граждане без определенного места жительства доставлялись в отдел полиции с целью установления их личности, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД по городу Курган. — Им были предложены места для сидения, но они предпочли ожидать в таком положении».