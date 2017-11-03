12:34 03 ноября 2017 1

Тюменцы платили деньги за полисы ОСАГО, но «Росгосстрах» их не получал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Тюмени умудрилась «заработать» на торговле полисами ОСАГО за несколько месяцев почти полмиллиона рублей. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. Следователи уже завершили работу над уголовным делом, и прокуратура передала материалы в Ленинский районный суд Тюмени.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, обвиняемой по делу о крупном присвоении денег проходит 58-летняя тюменка, которая ранее работала страховым агентом в ПАО СК «Росгосстрах». Женщина подписывала с клиентами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Правда, деньги за страховку до «Росгосстраха» не доходили: агент оставлял их себе.

Следователи выяснили, что с ноября 2015 по февраль 2016 тюменка таким образом положила себе в карман больше 460 тысяч рублей. Недостачу в «Росгосстрахе» обнаружили в феврале, во время проверки. Участь мошенницы теперь решит суд — ей грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.