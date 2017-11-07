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10:51  07 ноября 2017 0

Переправы на Ямале работают последний день

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г
Вездеходы на воздушных подушках будут перевозить людей после закрытия паромной переправыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги прекратится в ночь на 8 ноября. Дорожники отмечают, что эксплуатация паромов дальше будет невозможна: мешает погода.

«На 8 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные условия — сильный ветер, а уже с 9 ноября до минус 20 градусов мороза, в связи с чем было принято решение закрыть переправу в 00:00, 8 ноября», — сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Денис Редькин.

Сразу после закрытия переправы между городами начнут курсировать вертолетные рейсы. Стоимость билета — 1050 рублей для взрослого человека, 525 рублей за детский билет.

Уже готовы к началу перевозок через реку вездеходы на воздушных подушках. Они начнут работать, когда толщина льда на реке достигнет 10 сантиметров. Стоимость проезда на воздушной подушке останется на уровне 110 рублей за пассажира и 55 рублей за багаж.

Готовится к закрытию и паромная переправа через реку Пурв районе поселка Уренгой. Там развернулись работы по монтажу понтонного моста.

«Мы начали монтаж понтонного перехода. Планируется завершить его в течение трех-четырех дней. В зависимости от обстановки по данному понтонно-мостовому переходу смогут ездить легковые автомобили массой до 3,5—5 тонн», — рассказал заместитель руководителя КРЭС ООО «Ямбургтранссервис» Сергей Виткасов.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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