Жительница Тюмени предложила свой вариант знака «Шипы», который владельцам автомобилей с шипованной резиной теперь обязательно нужно прикреплять на заднее стекло. Местная художница Елена Кураш нарисовала знак, состоящий из растительных узоров, и опубликовала его на своей страничке в Instagram.
«Знаете, встала я сегодня с утра и пошла наклеивать на машину знак „Шипы“… ну не нравится он мне, ну фу… и решила я его как-то разнообразить. Все требования соблюдены: размер 200 по основанию, в красном равнобедренном треугольнике чёрная буква. Так что сегодня распечатаю и наклею!» — написала тюменка.
«А мне можно такой же?». Пора открывать бизнес, у нас эти знаки по 50 рублей, а за такой красивый я б денег не пожалела», — пишут пользователи. «Лена, ты уже наклеила знак? Ездишь? Как Гибэдэдэшники?» — поинтересовался один из подписчиков тюменки. «Пока не останавливали, — ответила художница. — Может, когда остановят, заметят и оценят».
Оперативно получить комментарий в отделе пропаганды ГИБДД области не удалось, там не взяли трубку.