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12:06  07 ноября 2017 0

Тюменка придумала свои «Шипы». На оригинальный знак уже нашлись покупатели. ФОТО

Тюменская художница разукрасила «Шипы»Фото: страница Елены Кураш в Instagram

Жительница Тюмени предложила свой вариант знака «Шипы», который владельцам автомобилей с шипованной резиной теперь обязательно нужно прикреплять на заднее стекло. Местная художница Елена Кураш нарисовала знак, состоящий из растительных узоров, и опубликовала его на своей страничке в Instagram.

«Знаете, встала я сегодня с утра и пошла наклеивать на машину знак „Шипы“… ну не нравится он мне, ну фу… и решила я его как-то разнообразить. Все требования соблюдены: размер 200 по основанию, в красном равнобедренном треугольнике чёрная буква. Так что сегодня распечатаю и наклею!» — написала тюменка.

«А мне можно такой же?». Пора открывать бизнес, у нас эти знаки по 50 рублей, а за такой красивый я б денег не пожалела», — пишут пользователи. «Лена, ты уже наклеила знак? Ездишь? Как Гибэдэдэшники?» — поинтересовался один из подписчиков тюменки. «Пока не останавливали, — ответила художница. — Может, когда остановят, заметят и оценят».

Оперативно получить комментарий в отделе пропаганды ГИБДД области не удалось, там не взяли трубку.

Марина Шарапова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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