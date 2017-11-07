Курганцам нравится вид города с высоты
Съемки заснеженного Кургана с высоты птичьего полета горожане с удовольствием просматривают в соцсетях. За сутки видеозапись Дениса Александрова в соцсети «ВКонтакте» просмотрели более 23,5 тысячи человек.
С помощью квадрокоптера автор видео снял главные достопримечательности города — можно с разных сторон разглядеть стелу на въезде, здание центра Илизарова, телевышку. Также на видео попали пожарная каланча, областная филармония и плотина на реке Тобол.
«Красота — нет слов!» — восхищаются родным городом горожане.