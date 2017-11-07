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Главные новости Курганской области
15:09  07 ноября 2017 2

Курган с высоты птичьего полета стал хитом Сети. ВИДЕО

Город Курган, филармония, город курган
Курганцам нравится вид города с высотыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Съемки заснеженного Кургана с высоты птичьего полета горожане с удовольствием просматривают в соцсетях. За сутки видеозапись Дениса Александрова в соцсети «ВКонтакте» просмотрели более 23,5 тысячи человек.

С помощью квадрокоптера автор видео снял главные достопримечательности города — можно с разных сторон разглядеть стелу на въезде, здание центра Илизарова, телевышку. Также на видео попали пожарная каланча, областная филармония и плотина на реке Тобол.

«Красота — нет слов!» — восхищаются родным городом горожане.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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