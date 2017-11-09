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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
17:29  09 ноября 2017 0

Тюменская пенсионерка отсудила у водителя деньги за травму в автобусе

Тюмень. Городские автобусы, городские автобусы
В тюменских автобусах пассажиры нередко получают травмыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пенсионерка, которая упала в тюменском рейсовом автобусе, получит компенсацию морального вреда. Из-за того, что водитель автобуса нарушил правила, женщина упала в салоне и повредила руку и голову. Решение о компенсации принял Ленинский районный суд Тюмени.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, инцидент произошел еще 6 марта этого года в Тюмени. 65-летняя пенсионерка на остановке «Бакинских комиссаров» зашла в автобус, который выполнял рейс по маршруту №85. Автобус быстро и резко тронулся с места, от рывка пенсионерка упала — головой она ударилась о стенку автобуса, а левой рукой об одно из сидений. Сначала тюменка отказалась от медпомощи, но после была вынуждена обратиться к врачам, поскольку рука у нее опухла. Медики диагностировали несчастной ушиб мягких тканей головы и разрыв сухожилия сгибателя четвертого пальца левой кисти. Это является вредом здоровью средней тяжести.

Водителя в июне суд признал виновным в нарушении ПДД и оставил на полтора года без прав. В октябре пострадавшая решила потребовать возмещение морального вреда у ПАТП№1, где работал водитель. Ее требования в суде поддержал прокурор. Суд решил, что автотранспортное предприятие должно выплатить тюменке 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместить пять тысяч рублей расходов на представителя.

В тюменских автобусах пассажиры нередко падают и получают травмы. Так, 1 ноября в автобус №17 врезалась иномарка, и в салоне автобуса от удара упали две женщины: 50-летняя кондуктор и 62-летняя пассажирка. У кондуктора медики диагностировали перелом позвоночника. Пожилая пассажирка получила ушиб височно-скуловой области головы.

В августе в Тюмени молодая мама с малышом выпала из рейсового автобуса прямо на улицу, годовалый ребенок получил травму головы.

7 ноября на улице Ленина в автобусе «ЛИАЗ» упал 18-летний юноша, врачи заподозрили у него сотрясение мозга. В ГИБДД отметили — по предварительным данным, инцидент случился из-за резкого торможения автобуса.

Валерий Дорофеев
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