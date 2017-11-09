Спасатели начали поиски вертолета
В Республике Коми во время аварийной посадки Ми-8 с экипажем неожиданно прервалась связь. На борту находилось 10 человек, спасатели уже начали поиски вертолета.
«Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва», — цитирует источника из экстренных служб телеканал 360. После этого связь с экипажем неожиданно оборвалась, и восстановить ее не удается.
Вертолет принадлежит авиакомпании «СКОЛ». По тревоге к месту аварийной посадки направлены спасатели, передает «Интерфакс».
Ранее возле Шпицбергена другой вертолет Ми-8 с тюменцами на борту потерпел крушение.