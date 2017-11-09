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09 ноября 2017
17:51  09 ноября 2017 0

В Коми пропал вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек

Военная техника на ВДНХ. Москва, ми-8т
Спасатели начали поиски вертолетаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Республике Коми во время аварийной посадки Ми-8 с экипажем неожиданно прервалась связь. На борту находилось 10 человек, спасатели уже начали поиски вертолета.

«Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва», — цитирует источника из экстренных служб телеканал 360. После этого связь с экипажем неожиданно оборвалась, и восстановить ее не удается.

Вертолет принадлежит авиакомпании «СКОЛ». По тревоге к месту аварийной посадки направлены спасатели, передает «Интерфакс».

Ранее возле Шпицбергена другой вертолет Ми-8 с тюменцами на борту потерпел крушение.

Ксения Томашова
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