18:17 09 ноября 2017 0

Судьба крупнейшего завода давно волнует зауральцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

10 ноября в Курган прилетают представители Ростеха и Внешэкономбанка, руководители концерна «Тракторные заводы», чтобы отсмотреть Курганмашзавод. Об этом и предстоящей встрече с губернатором Курганской области сообщает пресс-служба предприятия.

Накануне сложности курганского завода обсудили ветераны КМЗ на встрече с директором регионального департамента промышленности Александром Константиновым. Вице-губернатор проинформировал собравшихся, что об оздоровлении Курганмашзавода (КМЗ) шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. Тогда гендиректор концерна «Тракторные заводы», куда входит и КМЗ, заверил, что зарплата сотрудникам выплачивается, и все рабочие места на заводе будут сохранены.

В настоящее время в судах рассмотрены иски о банкротстве Курганмашзавода, но они пока несостоятельны в связи со статусом естественной монополии, отметил Константинов.

30 июня акционеры КМЗ приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех». Бывший руководитель КМЗ, гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков (зять режиссера Никиты Михалкова), вошел в новый состав совета директоров оборонного предприятия. Напомним, банкротства самого концерна «Тракторные заводы» недавно потребовал Внешэкономбанк, иск поступил в суд в октябре. Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.