11:05 10 ноября 2017 0

Курганца, откусившего знакомой уши и нос, задержали ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции задержали объявленного в розыск Анатолия Ежкова, зверски избившего и искусавшего свою знакомую. Его поймали ночью, 10 ноября, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Ежков был объявлен в розыск накануне за нарушение подписки о невыезде. По неподтвержденной информации, его пытались вывезти из Кургана в Москву на съемки ток-шоу на автомобиле через Челябинскую область. Теперь его могут заключить под стражу на время следствия. Получить комментарий в пресс-службе УМВД региона корреспонденту «URA.RU» оперативно не удалось.

В октябре мужчина в наркотическом опьянении напал на свою знакомую 41-летнюю женщину в комнате общежития. Как рассказала «URA.RU» пострадавшая, мужчина бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». Борьба продолжалась около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу, сломано ребро, травма головы. За содеянное Ежкову грозит срок до 8 лет колонии. Информация о том, что Ежкова после инцидента избили, не подтвердилась: он находился в больнице на диализе из-за злоупотребления наркотиками. Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья продолжается.