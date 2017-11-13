Суд заставил мэрию Кургана отремонтировать разбитые дороги с колеями

Курганский городской суд обязал администрацию города отремонтировать дороги в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.
Прокуратура выступила с иском к мэрии, так как многочисленные предписания ГИБДД по устранению просадки дорожного покрытия (колеи) на дорогах города чиновники не выполняли. Речь идет об участках с оживленным движением: проспект Голикова (мост через речку Черную), кольцо ул. Бурова-Петрова — ул. Дзержинского, перекресток ул. Чернореченской — ул. Бурова-Петрова, участок дороги по ул. Пушкина перед пересечением с ул. Свердлова, проезд вдоль дома № 6 в 6-м микрорайоне. Состояние этих дорог не отвечает требованиям. Бездействие мэрии признано незаконным. Решение не вступило в силу.
Ремонт дорог в Кургане проводится в условиях ограниченных финансов. В этом году в городе доделывали дороги, которые стаяли без верхнего слоя асфальта (Станционная, Химмашевская, Коли Мяготина). Всего было уложено более 100 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Оперативно получить комментарий в пресс-службе городской администрации не удалось.
В понедельник, 13 ноября, стало известно, что директор департамента городского хозяйства (ведомство отвечает за ремонт дорог) Андрей Нелюбин уволился по собственному желанию.