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Главные новости Курганской области
16:44  13 ноября 2017 0

Суд заставил мэрию Кургана отремонтировать разбитые дороги с колеями

Состояние дорог города Кургана, разбитая дорога, колесо автомобиля, ямы в асфальте
Состояние дорог не отвечает требованиям, установили в судеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд обязал администрацию города отремонтировать дороги в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Прокуратура выступила с иском к мэрии, так как многочисленные предписания ГИБДД по устранению просадки дорожного покрытия (колеи) на дорогах города чиновники не выполняли. Речь идет об участках с оживленным движением: проспект Голикова (мост через речку Черную), кольцо ул. Бурова-Петрова — ул. Дзержинского, перекресток ул. Чернореченской — ул. Бурова-Петрова, участок дороги по ул. Пушкина перед пересечением с ул. Свердлова, проезд вдоль дома № 6 в 6-м микрорайоне. Состояние этих дорог не отвечает требованиям. Бездействие мэрии признано незаконным. Решение не вступило в силу.

Ремонт дорог в Кургане проводится в условиях ограниченных финансов. В этом году в городе доделывали дороги, которые стаяли без верхнего слоя асфальта (Станционная, Химмашевская, Коли Мяготина). Всего было уложено более 100 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Оперативно получить комментарий в пресс-службе городской администрации не удалось.

В понедельник, 13 ноября, стало известно, что директор департамента городского хозяйства (ведомство отвечает за ремонт дорог) Андрей Нелюбин уволился по собственному желанию.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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