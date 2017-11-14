{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Курганской области
12:35  14 ноября 2017 1

Зауральские колонии заполнены на три четверти. В исправительных учреждениях ждут снижения норматива по заключенным

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, колония, тюрьма, зеки, лысые, бритые, уголовники
Зауральские колонии постепенно пустеютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительные учреждения Зауралья заполнены на 76%, всего наказание здесь отбывают 5536 человек. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области «URA.RU» пояснили, что снижение количества заключенных наблюдается по всей стране.

Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС области, за девять месяцев 2017 года снизилась на 506 человек (на 8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Были амнистии, кроме того, пребывание в колонии заменяют другими видами наказаний, — пояснил пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин. — Возможно, в дальнейшем нам снизят норматив по количеству заключенных».

Отметим, что на учёте уголовно-исполнительной инспекции состоял 4671 осужденный на наказания, не связанные с лишением свободы. Этот показатель, напротив, вырос на 15%. Кроме того, за девять месяцев 2017 года условно-досрочно освободились 494 осужденных (год назад — 401 человек).

Сотрудники УФСИН отмечают и снижение количества правонарушений в подведомственных им учреждениях. Так, количество злостных нарушений сократилось на 25% (со 140 до 105 случаев). В исправительных учреждениях было изъято 545 граммов наркотических веществ (все при попытке доставки в учреждения УИС), 267 сотовых телефонов (из них 201 — при попытке доставки), 349 литров спиртосодержащих напитков изъяты при попытке кустарного изготовления. Задержано 57 граждан, пытавшихся различными способами передать запрещенные предметы в учреждения, в отношении 51 из них материалы направлены в суд, в отношении шести возбуждены уголовные дела, уточнили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров