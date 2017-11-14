12:35 14 ноября 2017 1

Зауральские колонии постепенно пустеют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительные учреждения Зауралья заполнены на 76%, всего наказание здесь отбывают 5536 человек. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области «URA.RU» пояснили, что снижение количества заключенных наблюдается по всей стране.

Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС области, за девять месяцев 2017 года снизилась на 506 человек (на 8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Были амнистии, кроме того, пребывание в колонии заменяют другими видами наказаний, — пояснил пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин. — Возможно, в дальнейшем нам снизят норматив по количеству заключенных».

Отметим, что на учёте уголовно-исполнительной инспекции состоял 4671 осужденный на наказания, не связанные с лишением свободы. Этот показатель, напротив, вырос на 15%. Кроме того, за девять месяцев 2017 года условно-досрочно освободились 494 осужденных (год назад — 401 человек).

Сотрудники УФСИН отмечают и снижение количества правонарушений в подведомственных им учреждениях. Так, количество злостных нарушений сократилось на 25% (со 140 до 105 случаев). В исправительных учреждениях было изъято 545 граммов наркотических веществ (все при попытке доставки в учреждения УИС), 267 сотовых телефонов (из них 201 — при попытке доставки), 349 литров спиртосодержащих напитков изъяты при попытке кустарного изготовления. Задержано 57 граждан, пытавшихся различными способами передать запрещенные предметы в учреждения, в отношении 51 из них материалы направлены в суд, в отношении шести возбуждены уголовные дела, уточнили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.