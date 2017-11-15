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15:03  15 ноября 2017 0

Инновации по-ямальски: глава фонда присвоил миллионы командировочных

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Директор двух фондов получал двойные командировочныеФото: depositphotos.com © URA.RU

Стали известны подробности уголовного расследования, фигурантом которого является экс-директор Фонда «Окружной инновационно-технологический центр «Старт» Игорь Ганус. Источники «URA.RU», близкие к силовым структурам, рассказали, как ему удалось вывести из компаний более 15 млн. рублей.

По версии следствия, деньги Игорь Ганус присвоил себе еще в 2015 году. В то время, помимо фонда «Старт», он руководил Фондом поддержки предпринимательства и малого бизнеса города Губкинский, ликвидированным в конце 2015 года.

Расследование показало, что Ганус, отправляясь в командировку от одного фонда, оформлял командировочные расходы в обоих учреждения. То есть он получал деньги на оплату дороги и проживания в двойном размере, а отчитывался в двух организация по одним и тем же документам. Разницу забирал себе. Кроме того, при сокращении из фонда поддержки предпринимательства Ганус выписал себе существенно завышенное выходное пособие. В общей сложности он присвоил себе около 15,5 млн рублей.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что махинации были выявлены во время прокурорской проверки деятельности организаций Гануса. В марте этого года в отношении Игоря Гануса было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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