Стали известны подробности уголовного расследования, фигурантом которого является экс-директор Фонда «Окружной инновационно-технологический центр «Старт» Игорь Ганус. Источники «URA.RU», близкие к силовым структурам, рассказали, как ему удалось вывести из компаний более 15 млн. рублей.
По версии следствия, деньги Игорь Ганус присвоил себе еще в 2015 году. В то время, помимо фонда «Старт», он руководил Фондом поддержки предпринимательства и малого бизнеса города Губкинский, ликвидированным в конце 2015 года.
Расследование показало, что Ганус, отправляясь в командировку от одного фонда, оформлял командировочные расходы в обоих учреждения. То есть он получал деньги на оплату дороги и проживания в двойном размере, а отчитывался в двух организация по одним и тем же документам. Разницу забирал себе. Кроме того, при сокращении из фонда поддержки предпринимательства Ганус выписал себе существенно завышенное выходное пособие. В общей сложности он присвоил себе около 15,5 млн рублей.
Ранее «URA.Ru» сообщало, что махинации были выявлены во время прокурорской проверки деятельности организаций Гануса. В марте этого года в отношении Игоря Гануса было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.