25-летнего заключенного курганской колонии Владимира Филимонова отправят на обследование в кардиоцентр. Такое решение было принято после публикации «URA.RU» и вмешательства гражданского омбудсмена Александра Андрюкова.
Родственники парня жаловались, что осужденный находится при смерти и ему нужна срочная операция — вживленный ему кардиостимулятор организм отторгает, аппарат буквально вываливается через отверстие в груди. При этом, по их словам, руководство исправительного учреждения пыталось проблему замолчать.
«Мы нашли понимание у руководства, Владимир будет отправлен в наш кардиоцентр, чтобы специалисты смогли оценить его состояние. Мы планируем также привести в больницу своего медика, чтобы он смог дать независимую оценку», — рассказал Андрюков. Омбудсмен добавил, что после публикации к нему стали поступать и другие жалобы, и он хотел бы обсудить накопившиеся проблемы с руководством регионального УФСИН в режиме «круглого стола».