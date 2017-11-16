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Главные новости Курганской области
10:35  16 ноября 2017 0

После публикации «URA.RU» больного заключенного курганской колонии оправят в кардиоцентр

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, посуда, камера, осужденный, арест, койка, заключенный, двухярусная кровать
Родственники жалуются, что заключенный находится при смертиФото: Илья Московец © URA.RU

25-летнего заключенного курганской колонии Владимира Филимонова отправят на обследование в кардиоцентр. Такое решение было принято после публикации «URA.RU» и вмешательства гражданского омбудсмена Александра Андрюкова.

Родственники парня жаловались, что осужденный находится при смерти и ему нужна срочная операция — вживленный ему кардиостимулятор организм отторгает, аппарат буквально вываливается через отверстие в груди. При этом, по их словам, руководство исправительного учреждения пыталось проблему замолчать.

«Мы нашли понимание у руководства, Владимир будет отправлен в наш кардиоцентр, чтобы специалисты смогли оценить его состояние. Мы планируем также привести в больницу своего медика, чтобы он смог дать независимую оценку», — рассказал Андрюков. Омбудсмен добавил, что после публикации к нему стали поступать и другие жалобы, и он хотел бы обсудить накопившиеся проблемы с руководством регионального УФСИН в режиме «круглого стола».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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