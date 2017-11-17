03:22 17 ноября 2017 0

Инцидент произошел в 1986 году в Лас-Вегасе, где актер снимался в фильме «Изо всех сил» ФОТО: Flickr, Gage Skidmore

Известного актера Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к сексу 16-летней поклонницы. Инцидент произошел в 1986 году, когда звезда Голливуда находился на съемках фильма «Изо всех сил» в Лас-Вегасе.

По словам пострадавшей, с актером она познакомилась в гостинице и попросила у него автограф. Позже, 16-летняя девушка оказалась в номере Сталлоне, где он заставил ее заняться групповым сексом с ним и его телохранителем. После случившегося, голливудский актер начал угрожать девушке и требовал никому об этом не рассказывать, передает Life.ru

Девушка заявила, что не хочет выдвигать никаких формальных обвинений против Сталлоне, так как чувствует себя униженной и напуганной. Представители актера пока никак не прокомментировали данную ситуацию, сообщает «Газета.ру».

Сильвестр Сталлоне известен зрителю своими ролями в нашумевших фильмах «Рэмбо», «Рокки», «Кобра», «Неудержимые» и «Скалолаз». Актер является лауреатом многочисленных премий. В 2016 году он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки».