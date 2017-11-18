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Главные новости Тюменской области
15:51  18 ноября 2017 0

Покатушки дворников в ковше трактора в Тюмени попали в Сеть. ВИДЕО

Гололед. Екатеринбург, грязный снег, уборка улиц, сугроб на дороге
Тюменские коммунальщики изобрели оригинальный способ борьбы с гололедомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сеть попало видео оригинального способа борьбы с гололедом на тюменских дорогах. Очевидец записал на камеру телефона, как три дворника разбрасывают соль руками прямо из ковша трактора.

Накануне «URA.RU» уже сообщало об этом странном методе посыпки дорог. Руководитель компании-субподрядчика, ответственной за уборку улицы, Самвел Айрапетян пообещал наказать подчиненных за грубые нарушения: уволить водителя, перевести мастера на более сложный участок, а рабочих лишить премии.

Пользователи уже комментируют оригинальную работу дворников. «Только в России», «Так победим», — пишут они под постом «ВКонтакте». «По-моему, это уже давно стало традиционным способом», — грустно отмечает третий пользователь.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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