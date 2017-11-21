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Главные новости Курганской области
18:35  21 ноября 2017 0

Зауральское село по ошибке осталось без водопровода. Чиновники обещают исправиться

Карабаш. Челябинск., кран, вентиль, водопровод, жкх
Сельчане остаются без воды несколько раз в неделюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области чиновники сорвали прокладку нового водопровода в селе Верхозино Шадринского района, где жители по несколько раз в неделю остаются без воды по причине порывов на сетях. Уже проведенный электронный аукцион пришлось аннулировать из-за нарушений закона о контрактной системе.

На действия заказчика в антимонопольную службу пожаловался один из участников закупки. Во время проверки выяснилось, что администрация Шадринского района необъективно описала объект закупки и использовала в ней показатели, не предусмотренные техническими стандартами. Аукцион постановили аннулировать, соответствующее решение комиссии опубликовано на сайте Курганского УФАС России.

Между тем в селе Верхозино новый водопровод очень ждали: состояние сетей в сельсовете оценивают как «катастрофическое». «Аварии на сетях у нас случаются едва ли не каждый день. Не всегда получается оперативно устранить, потому что ремонтная бригада едет из Шадринска. На сегодняшний день имеем пять порывов», — рассказали «URA.RU» в местной администрации.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам, транспорту и муниципальному заказу Шадринского района Сергей Гусев пояснил агентству, что ошибку чиновники признали и сейчас исправляют документацию. По его словам, извещение о проведении нового аукциона планируется подать 28 ноября, работы надеются провести как можно скорее. «Водопровод прокладывается глубже, чем идет промерзание земли. К тому же, сильных холодов пока нет. В холодный период трубы позволяет укладывать и современная конструкция, они находятся в бухтах», — добавил собеседник.

Вера Чернышева
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