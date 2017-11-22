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Главные новости Курганской области
10:47  22 ноября 2017 0

В Зауралье педофила нашли через 17 лет после преступления

Клипарт. МЧС. Челябинск., игрушка, кукла, неваляшка
Семнадцать лет назад преступник сам признался родителям девочки в содеянномФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье 42-летний челябинец предстанет перед судом за преступление 17-летней давности. 30 апреля 2000 года в Шадринске мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

Как рассказали в следственном управлении СК России по Курганской области, после надругательства ребенок убежал домой и сообщил о случившемся родителям. Они сразу отправились на поиски преступника. Похожий по описанию девочки мужчина признался родителям в содеянном и пообещал пойти с ними в милицию, а затем скрылся.

Следователи, работавшие над делом, установили личность мужчины и объявили его в розыск. Однако найти и задержать подозреваемого удалось лишь в 2017 году на территории Челябинской области. Его сразу заключили под стражу.

Расследование уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 132 УК РФ (в редакции Федерального закона № 158-ФЗ от 09.07.1999 — иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста) завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в следственном управлении региона.

Вера Чернышева
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