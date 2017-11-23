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Главные новости Тюменской области
13:01  23 ноября 2017 0

«Надо исправлять немедленно». Якушев раскритиковал подготовку врачей в Тюмени

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. Тюмень, якушев владимир
По мнению губернатора Тюменской области, в медакадемии нет эффективного взаимодействия с практической медицинойФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменской медицинской академии придется менять подход к обучению студентов. В своем послании областной думе губернатор Владимир Якушев заявил, что дела в вузе «идут не совсем должным образом».

«В первую очередь, очевидно, из-за не очень эффективного взаимодействия с практической медициной, — пояснил губернатор. — Надеюсь, меня услышат. Это надо исправлять — и немедленно».

23 ноября в ДК «Нефтяник» Якушев обратился с ежегодным посланием к депутатам. Глава региона сказал, в частности, что Тюменская область демонстрирует устойчивое развитие и готова к новым вызовам. В числе приглашенных на мероприятие были почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, средств массовой информации, местного самоуправления и общественности.

Виктор Дорофеев
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