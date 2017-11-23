Тюменской медицинской академии придется менять подход к обучению студентов. В своем послании областной думе губернатор Владимир Якушев заявил, что дела в вузе «идут не совсем должным образом».
«В первую очередь, очевидно, из-за не очень эффективного взаимодействия с практической медициной, — пояснил губернатор. — Надеюсь, меня услышат. Это надо исправлять — и немедленно».
23 ноября в ДК «Нефтяник» Якушев обратился с ежегодным посланием к депутатам. Глава региона сказал, в частности, что Тюменская область демонстрирует устойчивое развитие и готова к новым вызовам. В числе приглашенных на мероприятие были почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, средств массовой информации, местного самоуправления и общественности.