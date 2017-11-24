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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
10:29  24 ноября 2017 0

Почти 28 тысяч тюменцев признали «невыездными»

Клипарт , купюры, деньги
Тюменцы накопили долги в 17,4 миллиарда рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюменской области выросло число «невыездных» жителей, имеющих долги. За десять месяцев 2017 года судебные приставы насчитали в регионе 27,6 тысяч человек, которых коснулись ограничения.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, число должников выросло почти на восемь тысяч, пишет РБК Тюмень, ссылаясь на пресс-службу УФССП по региону. Общая сумма задолженности составляет 17,4 млрд рублей, хотя год назад показатель был равен 13,8 млрд. За отчетный период приставами-исполнителями взыскано 5,4 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что долги россиян за ранее предоставленные услуги топливно-энергетического комплекса выросли на 13 миллиардов рублей составили 184 миллиарда. Больше всех задолжал поставщикам тепла Центральный федеральный округ — там сумма долга достигает 53,2 млрд. Значительные долги накоплены в Сибирском федеральном округе (14,6 млрд рублей) и в Дальневосточном федеральном округе (15,6 млрд рублей).

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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