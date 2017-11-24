Почти 28 тысяч тюменцев признали «невыездными»

В Тюменской области выросло число «невыездных» жителей, имеющих долги. За десять месяцев 2017 года судебные приставы насчитали в регионе 27,6 тысяч человек, которых коснулись ограничения.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, число должников выросло почти на восемь тысяч, пишет РБК Тюмень, ссылаясь на пресс-службу УФССП по региону. Общая сумма задолженности составляет 17,4 млрд рублей, хотя год назад показатель был равен 13,8 млрд. За отчетный период приставами-исполнителями взыскано 5,4 млрд рублей.
Ранее «URA.RU» писало, что долги россиян за ранее предоставленные услуги топливно-энергетического комплекса выросли на 13 миллиардов рублей составили 184 миллиарда. Больше всех задолжал поставщикам тепла Центральный федеральный округ — там сумма долга достигает 53,2 млрд. Значительные долги накоплены в Сибирском федеральном округе (14,6 млрд рублей) и в Дальневосточном федеральном округе (15,6 млрд рублей).