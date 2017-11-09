{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
06:47  09 ноября 2017 0

Долги россиян за отопление выросли на 13 миллиардов

Разное.Курган, система контроля отопления, приборы давления
По оценке Минстроя РФ, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зимеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По состоянию на 1 октября долги россиян за ранее предоставленные услуги топливно-энергетического комплекса составили 184 млрд рублей. Это на 13 млрд больше, чем перед началом отопительного сезона.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, задолженности прежде всего связаны с задержкой собранных с населения в счет оплаты средств управляющими компаниями.

Больше всех задолжал поставщикам тепла Центральный федеральный округ — там сумма долга достигает 53,2 млрд. Значительные долги накоплены в Сибирском федеральном округе (14,6 млрд рублей) и в Дальневосточном федеральном округе (15,6 млрд рублей).

По данным Минстроя, степень готовности жилого фонда к отопительному сезону составляет 99,7%, котельных — 99,6%, теплосетей — 99,7%. Растущие долги не повлияют на температуру в домах. Тем не менее высокая задолженность — показатель системных проблем в ЖКХ. В это же пользу говорит и то, что самые проблемные регионы, в которых наблюдаются сложности с пуском тепла, должны на самом деле не слишком много. К примеру, в Забайкальском крае, где уже два раза в этом году объявляли режим чрезвычайной ситуации, за задолженность составила всего 1,2 млрд рублей, пишет издание.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров