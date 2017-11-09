06:47 09 ноября 2017 0

По оценке Минстроя РФ, почти 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По состоянию на 1 октября долги россиян за ранее предоставленные услуги топливно-энергетического комплекса составили 184 млрд рублей. Это на 13 млрд больше, чем перед началом отопительного сезона.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, задолженности прежде всего связаны с задержкой собранных с населения в счет оплаты средств управляющими компаниями.

Больше всех задолжал поставщикам тепла Центральный федеральный округ — там сумма долга достигает 53,2 млрд. Значительные долги накоплены в Сибирском федеральном округе (14,6 млрд рублей) и в Дальневосточном федеральном округе (15,6 млрд рублей).

По данным Минстроя, степень готовности жилого фонда к отопительному сезону составляет 99,7%, котельных — 99,6%, теплосетей — 99,7%. Растущие долги не повлияют на температуру в домах. Тем не менее высокая задолженность — показатель системных проблем в ЖКХ. В это же пользу говорит и то, что самые проблемные регионы, в которых наблюдаются сложности с пуском тепла, должны на самом деле не слишком много. К примеру, в Забайкальском крае, где уже два раза в этом году объявляли режим чрезвычайной ситуации, за задолженность составила всего 1,2 млрд рублей, пишет издание.