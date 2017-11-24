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24 ноября 2017
23 ноября 2017
21:06  24 ноября 2017 0

Тюменские спасатели напрасно искали в лесу «заблудившегося» Александра Пушкина

Подкормка косуль в Бродокалмакском заказнике.Челябинск, снег, зима, деревья, лес, березы
Пушкин плутал в тюменском лесу три дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На днях экстренным службам поступило сообщение о пропаже жителя Ялуторовска Тюменской области и тезки известного русского писателя и поэта Александра Пушкина. За помощью обратилась мать пропавшего мужчины.

По её словам, сын не появлялся дома и не сообщал о себе ничего на протяжении трех дней. Потом он позвонил ей и сообщил, что заблудился в лесу Заводоуковского района. В МЧС по области подтвердили, что к ним поступало заявление о пропаже гражданина. «К счастью, все обошлось. Мужчина найден», — цитирует руководителя пресс-службы ведомства Сергея Юсько 72.ru.

По данным портала, Александр Пушкин на деле не терялся в лесу. Эту «сказку» он придумал, чтобы объяснить матери свое длительное отсутствие. Где он пропадал трое суток, не сообщается.

Ранее прогремела история с пропажей в лесу уральского мальчика. Все время, пока его искали, малыш пил воду из луж и ел траву. О легендарных поисках Димы Пескова даже сняли документальный фильм.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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