11:02 28 ноября 2017 0

Тюменцев возмутило фото в соцсетях Фото: группа «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменцы с возмущением обсуждают фотографию с джипом филиала федерального «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГБУ ЦЛАТИ по УФО). Эта организация подведомственна Росприроднадзору. На снимке мужчина, стоящий рядом с автомобилем, на котором крупными буквами написано «Росприроднадзор», из шланга поливает коврик. Глава тюменского филиала организации Александр Илькевич сообщил корреспонденту «URA.RU», что двое виновных уже наказаны.

«Неоднократно замечал, что сотрудники тюменского филиала ФГБУ „Центра лабораторного анализа и технических измерений по УФО“ моют свои автомобили на заднем дворе у дома №27 по улице Одесской, где, собственно, и находится их организация», — говорится в сообщении с фотографией в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы разделились на два лагеря: одни возмущены поступком автора, называя его «нытиком» и «стукачом», другие, напротив, считают, что автор поступил правильно, и только высокая гражданская ответственность поможет «сделать Тюмень лучше».

«Да хуже баб, ну помыл машину, не у тебя же во дворе, что панику наводить, много кто где моет помимо спецмоек и ничего, лишь бы пожаловаться», «Могу понять, подрезали, парканулись так, что не пройти и т. п. Но это уж совсем стукачество. У него воду украл что ли?», — возмущаются первые.

«Это не стукачество! Это попытка сделать нашу любимую Тюмень лучше!!!», «При чём здесь стукачи? Давай, гаишники будут нарушать ПДД, судьи игнорировать закон, а мы все оправдывать своё г.но, ссылаясь на свою маленькую зарплату», — возражают им вторые.

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» директор тюменского филиала ФГБУ ЦЛАТИ по УФО Александр Илькевич, «виновные уже наказаны, это водитель и механик». «Проводится служебное расследование. Единственное, что они имели право помыть, это коврики, и там на фотографии как раз видно, что моет коврик. Но теперь и коврики будут мыть на мойке, — отметил он. — Там находятся еще три предприятия, мы с ними переговорили, у них тоже случается, водители коврики моют, предупредили их, чтобы мыли на автомойке».