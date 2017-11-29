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29 ноября 2017
20:50  29 ноября 2017 0

«Останешься без трусов». Баскова призвали бросить невесту Лопыреву, которая может его разорить. ФОТО

Басков демонстрирует свои чувства к модели на фотографияхФото: официальная страница Николая Баскова, Instagram

Поклонники Николая Баскова раскритиковали новый снимок с его невестой, телеведущей и фотомоделью Викторией Лопыревой, где певец ее обнимает. Пользователи Instagram рекомендовали артисту расстаться с ней, пока она не обобрала его до нитки.

Фотография была сделана на праздновании дня рождения супруги композитора Игоря Крутого Ольги. Фанаты Баскова предостерегли его и посоветовали снять «розовые очки». «Коля беги от нее пока еще при деньгах, иначе останешся без трусов»; «Николай, откройте наконец свои глаза, извините, но Лопырева вас не любит, даже не уважает, а использует. Жалко вас»; «Коля, мне тоже кажется она вас не любит. Опять не обожгись!»; «По уши влюблен, а она нет…очень жаль», — комментируют поклонники певца в Instagram.

Ранее Басков и Лопырева хотели пожениться, но за неделю до бракосочетания заявили, что переносят свою свадьбу на неопределенное время. Причиной стали поминки по дедушке певца, который умер много лет назад.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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