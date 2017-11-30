В Шадринске Курганской области жестоко убит трехлетний малыш. Тело ребенка в ссадинах и кровоподтеках было обнаружено в одной из квартир города. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области.
По подозрению в совершении преступления 29 ноября была задержана 27-летняя хозяйка квартиры, в которой временно проживала семья мальчика. Ее допросили. Следователи провели осмотр места происшествия.
«Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, проводятся следственные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.