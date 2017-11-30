19:38 30 ноября 2017 0

В районе Сергея Герасименко стоимость коммуналки одна из самых высоких в области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Петуховского района Сергей Герасименко вновь навлек на себя пристальное внимание прокуратуры. В четверг, 30 ноября, чиновник доложил о ситуации с задолженностью по зарплате на МУП «Городские тепловые сети» на межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда. Доклад вызвал недовольство губернатора Алексея Кокорина, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Герсименко, долг в более 2,4 млн рублей возник на предприятии после того, как оно прекратило работу и сократило всех сотрудников. Вместе с тем, у МУП есть дебиторская задолженность в сумме 9 млн рублей. Причем на сумму 5 млн рублей уже приняты судебные решения, документы переданы приставам для взыскания. Если взыскать с должников эти деньги, зарплаты и выходные пособия будут выплачены. Другой вариант погашения долга перед работниками — продать имущество МУПа, отметил Герасименко.

Прокурор Игорь Ткачев обещал Кокорину помочь в поисках ответственных за невыплату долгов МУП «Городские тепловые сети» г. Петухово Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кокорин спросил, кто основные должники муниципального предприятия. «Это физические лица, население, — ответил глава района. — Юрлица должны были всего 300 тысяч рублей». «То есть у вас понимания нет, когда задолженность будет погашена?» — уточнил губернатор. И, не дослушав ответ чиновника, обратился к прокурору Зауралья Игорю Ткачеву: «Игорь Викторович, у нас глава района какую-то ответственность несет за то, что МУП „Городские теплосети“ не выплачивает задолженность сотрудникам? Прямую ответственность?»

«Прямой нет ответственности, — ответил прокурор. — Но мы найдем пути решения этой проблемы, поможем», — добавил он, что вызвало оживление среди членов комиссии.

Глава Петуховского района обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. В деле главы фигурировало и МУП «Городские тепловые сети». Чиновник был временно отстранен от работы. Районный суд оправдал Сергея Герасименко, облсуд решение оставил в силе.

Алексей Кокорин потребовал от глав районов не допускать долгов в бюджетных учреждениях и вовремя информировать о проблемах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общая задолженность по зарплате в Курганской области составляет 71,4 млн рублей. По сравнению с началом года сумма долга снизилась на 14,8 млн рублей, или на 17%. Основной долг (65 млн рублей или 91%) приходится на девять предприятий-банкротов. Существенно сократили долги завод цветного литья, Щучанское ДРСУ, «Кургангражданпроект», мясокомбинат «Белый яр» (банкрот) и Шадринская автоколонна 1588. По факту невыплаты зарплат работникам в этом году было возбуждено 7 уголовных дел.

Кокорин поручил руководителям департаментов в понедельник, 4 декабря, представить точные данные по долгам и графикам выплат, а также разобраться с задолженностью в образовательных учреждениях Щучанского района, где зарплату не получает технический персонал. Глава района Петр Чикишев заверил, что в январе—феврале долг будет погашен. «Недопустимо иметь задолженность по зарплате на предприятиях, особенно в бюджетных учреждениях, ведь и технический персонал зарплату получает напрямую из бюджета района. Это заработанные гражданами деньги», — подчеркнул губернатор.