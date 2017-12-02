Ямальцы бесплатно подвозят земляков, замерзающих на морозе

Активисты в Салехарде с наступлением холодов начали бесплатно развозить замерзающих на остановках ямальцев. В акции участвуют автомобилисты с зеленой табличкой под лобовым стеклом, на которой белыми буквами напечатаны слова «По пути».
«Если видим людей на остановках, то останавливаемся и предлагаем подвезти до нужной остановки или даже до места. Попутчиков выбираем сами. — рассказал ИА „Север-Пресс“ организатор акции Павел Рубцов. — В общем связи между нами особо нет, но человек двадцать точно знаю».
По его словам, пассажиры сами могут останавливать автомобили с табличкой, подняв руку. Рубцов подчеркнул, что участники акции отказываются подвозить детей без взрослых.
Как писало «URA.RU» ранее, такая же практика существует в Свердловской области, куда в 2016 году пришли аномальные морозы. Тогда жители Первоуральска решили бесплатно подвозить друг друга. Люди кооперировались в социальных сетях, чтобы найти попутчика.