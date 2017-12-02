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02 декабря 2017
01 декабря 2017
30 ноября 2017
07:54  02 декабря 2017 0

Ямальцы бесплатно подвозят земляков, замерзающих на морозе

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, мороз, иней, холод на улице, иней на бровях, обморожение
Замерзающим на остановках нужно искать машины с зеленой табличкойФото: depositphotos.com © URA.RU

Активисты в Салехарде с наступлением холодов начали бесплатно развозить замерзающих на остановках ямальцев. В акции участвуют автомобилисты с зеленой табличкой под лобовым стеклом, на которой белыми буквами напечатаны слова «По пути».

«Если видим людей на остановках, то останавливаемся и предлагаем подвезти до нужной остановки или даже до места. Попутчиков выбираем сами. — рассказал ИА „Север-Пресс“ организатор акции Павел Рубцов. — В общем связи между нами особо нет, но человек двадцать точно знаю».

По его словам, пассажиры сами могут останавливать автомобили с табличкой, подняв руку. Рубцов подчеркнул, что участники акции отказываются подвозить детей без взрослых.

Как писало «URA.RU» ранее, такая же практика существует в Свердловской области, куда в 2016 году пришли аномальные морозы. Тогда жители Первоуральска решили бесплатно подвозить друг друга. Люди кооперировались в социальных сетях, чтобы найти попутчика.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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