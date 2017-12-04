В Зауралье с 11 по 15 декабря ждут визита делегации Минсельхоза России, которая должна снять с региона неблагополучный статус по африканской чуме свиней и ограничения на продажу зерна. Об этом на аппаратном совещании у губернатора 4 декабря сообщил первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев, передает корреспондент «URA.RU».
«Мы должны показать результаты работы по АЧС, чтобы поменять статус области на благоприятный», — отметил чиновник. Пока ограничения на закуп курганского зерна, наложенные после завоза зараженной АЧС продукции в Курган и село Садовое, продолжают действовать.
В целом, из-за профицита зерна цена не него значительно упала. «Снижение составило по пшенице III класса 76% к уровню 2016 года, IV класса — 70%, и V класса тоже 70%», — уточнил Михеев. По текущим ценам рентабельность зерна в районах области отрицательная, признал чиновник. Для улучшения ситуации сейчас ведутся переговоры с зерновыми трейдерами для вывоза зерна за пределы области. Как уже сообщало агентство, в Зауралье в этом году собрали рекордный урожай зерна — более 2,2 млн тонн.
«Ждем выхода постановления правительства РФ, мы должны войти в лимит (320 тысяч тонн зерна). Если все получится, трейдеры будут закупать пшеницу по ценам не ниже 6200 рублей, это позволит поднять уровень цен в регионе», — отметил докладчик.