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Главные новости Курганской области
12:24  04 декабря 2017 0

Власти Зауралья ждут делегацию Минсельхоза, чтобы отменить ограничения из-за чумы свиней

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, заготовка корма, зерно
Производители зерна не могут продать урожай по рентабельным ценамФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Зауралье с 11 по 15 декабря ждут визита делегации Минсельхоза России, которая должна снять с региона неблагополучный статус по африканской чуме свиней и ограничения на продажу зерна. Об этом на аппаратном совещании у губернатора 4 декабря сообщил первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы должны показать результаты работы по АЧС, чтобы поменять статус области на благоприятный», — отметил чиновник. Пока ограничения на закуп курганского зерна, наложенные после завоза зараженной АЧС продукции в Курган и село Садовое, продолжают действовать.

В целом, из-за профицита зерна цена не него значительно упала. «Снижение составило по пшенице III класса 76% к уровню 2016 года, IV класса — 70%, и V класса тоже 70%», — уточнил Михеев. По текущим ценам рентабельность зерна в районах области отрицательная, признал чиновник. Для улучшения ситуации сейчас ведутся переговоры с зерновыми трейдерами для вывоза зерна за пределы области. Как уже сообщало агентство, в Зауралье в этом году собрали рекордный урожай зерна — более 2,2 млн тонн.

«Ждем выхода постановления правительства РФ, мы должны войти в лимит (320 тысяч тонн зерна). Если все получится, трейдеры будут закупать пшеницу по ценам не ниже 6200 рублей, это позволит поднять уровень цен в регионе», — отметил докладчик.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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