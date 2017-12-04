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Главные новости Тюменской области
17:05  04 декабря 2017 0

На Урале в соцсетях распространяется новая опасная игра. Баллы дают за исчезновение детей

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, вк, vk, vkontakte
Информация о жестоком квесте начала появляться в социальных сетяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уральских родителей пугают новым деструктивным развлечением, которое якобы распространяется среди детей по всей стране. Суть игры проста — ребенок исчезает из дома на 48 часов, прерывая все контакты с внешним миром. За каждое сообщение или пост о его поисках, которые публикуют обеспокоенные родители либо друзья, организаторы начисляют участнику баллы.

Информация об этом жестоком квесте начала появляться в социальных сетях, ее подхватили крупные городские паблики. Подписчики реагируют на инициативу администраторов крайне негативно. Читатели уверены: многие дети и не узнали бы об этом, а теперь благодаря такой информации им будет любопытно и они начнут экспериментировать. Один из пользователей «ВКонтакте» в паблике «Типичный Тобольск» высказал мысль, что изобретателям подобных игр с детьми нужно вводить смертную казнь.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что слышат о такой игре впервые и всплеска исчезновений несовершеннолетних в регионе нет. Добровольцы поискового отряда «Белая сова — Тюмень» сообщили, что сталкивались с такой информацией и уже занимаются выяснением обстоятельств ее появления. «Вполне возможно, что это фейк, мы пока что сами не можем понять, откуда всё пошло, однако группы в социальных сетях активно ее распространяют», — пояснили волонтеры. В поисковом отряде подчеркнули, что недавняя пропажа 12-летнего Евгения Иванова в Тюмени, который ушел из дома и сутки не выходил на связь, никак не связана с новой игрой, активно тиражируемой в соцсетях.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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