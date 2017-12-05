Стали известны новые подробности о найденной в лагерях ИГИЛ тюменке

18:12 05 декабря 2017 0

Рамзан Кадыров сообщал о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Стали известны новые подробности о попавших в плен запрещенной в России террористической организации ИГ россиянках. Так, ранее сообщалось о 26-летней тюменке Инессе Перимовне Тираковой и ее пятерых детях, которая оказалась гражданкой Таджикистана по фамилии Пиракова и уехала из Тюмени в Сирию несколько лет назад вслед за отцом своих детей.

Во время перевода с арабского языка в её фамилии допустили ошибку, о которой рассказала близкая подруга спасенной из женской тюрьмы Багдада, Екатерина. По её словам, Инесса родилась в Таджикистане и в малом возрасте переехала в Тюмень. Там она окончила школу и познакомилась с уроженцем Азербайджана, от которого родила троих детей. Екатерина добавила, что информация в СМИ о пятерых детях, скорее всего, является ошибочной, сообщает 72.ru.

Пиракова и ее сожитель несколько лет жили на его родине — в Азербайджане, а в 2015-м перебрались в Сирию. «Он уехал первым, а она с детьми вслед за ним. Ей там не нравилось. Инесса постоянно говорила, что хочет вернуться в Тюмень, но не может оставить мужа. Последнее сообщение от нее я получила в сентябре. Это был крик о помощи. Инесса написала, что находится вместе с детьми в лагере для беженцев, и попросила сообщить об этом в организацию „Красный Крест“, чтобы они знали, что мы ее ищем. После этого она перестала выходить на связь», — рассказала Екатерина. Она обратилась не только в гуманитарную организацию, но и к главе Чечни Рамзану Кадырову. Официального ответа она не получила, а о спасении Инессы Пираковой узнала из новостей.