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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Курганской области
18:24  07 декабря 2017 0

В Зауралье вынесли приговор братьям, задушившим свердловчанина обувным шнурком

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Присяжные посчитали их невиновными, но прокурор обжаловал приговор в Верховном судеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский областной суд 7 декабря признал братьев Андрея и Сергея Молочковых виновными в убийства жителя Свердловской области. Сергею назначено 17 лет колонии строгого режима, а Андрея, который также угрожал подростку расправой, приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как было доказано в суде, инцидент произошел в феврале 2016 года в селе Верхнеключевское Катайского района. Братья Молочковы выпивали спиртное с жителем города Каменск-Уральский. Между ними возникла ссора, после чего обвиняемые задушили свердловчанина обувным шнурком. Сын Андрея видел, как совершалась расправа, но отец пригрозил ему убийством. Тело гостя братья спрятали на свалке за селом.

При этом в мае 2017 года на основании вердикта присяжных суд вынес братьям оправдательный приговор. Однако прокуратура обжаловала это решение, и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

При повторном разбирательстве вина братьев была доказана. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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