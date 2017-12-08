{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:13  08 декабря 2017 0

«Единая Россия» убрала скандальный плакат из культурного центра КГУ. ФОТО

Студенты решили, что плакату «ЕР» не место на «Веселом ДЯФе»Фото: t.me/Kurganded

Курганское отделение партии «Единая Россия» сняло баннер с символикой партии со стены культурно-досугового центра Курганского государственного университета, где в эти дни проходит творческий фестиваль «Веселый ДЯФ». Поводом послужила «неоднозначная реакция студентов и общественности».

Спорный плакат заметили учащиеся вуза. О своей находке они сообщили автору telegram-канала «Курганский дед». «Впервые за долгую историю [конкурса] вывесили здоровенный баннер ЕдРа прямо рядом со сценой. Типа, партия является официальным спонсором ДЯФа», — пишет «Дед». «Внучата», как называет автор канала студентов, пожаловались ему на лицемерие руководства вуза: одного из учащихся ранее уличили в том, что он носит с собой листовки Навального, после чего вызвали на разговор с проректором. «Выяснили, что „универ — это не место для политики“, а „Единая Россия“ — это, видимо, какая-то общественная организация», — заключает «Курганский Дед».

Как заявили «URA.RU» в местном отделении «Единой России», размещение баннера с символикой партии не носило рекламного или агитационного характера, а само спонсорство было нацелено на поддержку студенчества и молодежи. Сославшись на федеральное законодательство, руководитель Курганского местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Виктор Поляков пояснил, что партия не нуждается в рекламе, так как не является коммерческой организацией. Баннер, по его словам, также не может считаться агитацией, так как в России сейчас не проходит никакой избирательной кампании.

«Учитывая неоднозначную реакцию студентов и общественности, местное отделение ВПП „Единая Россия“ приняло решение в дальнейшем воздержаться от информирования населения о своем участии в подобных мероприятиях в структурных подразделениях Курганского университета», — добавил Поляков.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров