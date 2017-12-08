Курганское отделение партии «Единая Россия» сняло баннер с символикой партии со стены культурно-досугового центра Курганского государственного университета, где в эти дни проходит творческий фестиваль «Веселый ДЯФ». Поводом послужила «неоднозначная реакция студентов и общественности».
Спорный плакат заметили учащиеся вуза. О своей находке они сообщили автору telegram-канала «Курганский дед». «Впервые за долгую историю [конкурса] вывесили здоровенный баннер ЕдРа прямо рядом со сценой. Типа, партия является официальным спонсором ДЯФа», — пишет «Дед». «Внучата», как называет автор канала студентов, пожаловались ему на лицемерие руководства вуза: одного из учащихся ранее уличили в том, что он носит с собой листовки Навального, после чего вызвали на разговор с проректором. «Выяснили, что „универ — это не место для политики“, а „Единая Россия“ — это, видимо, какая-то общественная организация», — заключает «Курганский Дед».
Как заявили «URA.RU» в местном отделении «Единой России», размещение баннера с символикой партии не носило рекламного или агитационного характера, а само спонсорство было нацелено на поддержку студенчества и молодежи. Сославшись на федеральное законодательство, руководитель Курганского местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Виктор Поляков пояснил, что партия не нуждается в рекламе, так как не является коммерческой организацией. Баннер, по его словам, также не может считаться агитацией, так как в России сейчас не проходит никакой избирательной кампании.
«Учитывая неоднозначную реакцию студентов и общественности, местное отделение ВПП „Единая Россия“ приняло решение в дальнейшем воздержаться от информирования населения о своем участии в подобных мероприятиях в структурных подразделениях Курганского университета», — добавил Поляков.