В Ноябрьске «ватрушки» под окнами чиновников калечат детей

Скорая помощь в Ноябрьске в эти выходные доставила восьмилетнего ребенка с подозрением на перелом костей таза. Он получил травму в «Детском парке», диагноз подтвердили в травматологическом отделении.
Это уже четвертый случай тяжелых травм детей после катания на тюбинге с неподготовленных горок на территории Детского парка. «Детей калечат не неподготовленные трассы, а неуправляемые снаряды», — считают на станции «Скорой помощи» в Ноябрьске. Об этом «URA.RU» заявил специалист по гражданской обороне ГБУЗ «Станция НСМП» Андрей Джус.
На травмоопасные горки выходят окна городской администрации, однако они не находятся в ее ведомстве. Муниципалитет посредством одного из своих МУПов, ответственных за городское хозяйство, только наводит порядок на дорожках парка и летом обслуживает детские аттракционы, пояснили «URA.RU» в городской администрации на вопрос о собственнике парка.
В пресс-службе муниципалитета также рассказали о проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого администрация Ноябрьска предлагает проголосовать за открытие в следующем году в Детском парке специализированных универсальных горок «Зима-Лето».