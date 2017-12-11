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08 декабря 2017
13:40  11 декабря 2017 0

В Ноябрьске «ватрушки» под окнами чиновников калечат детей

Снег, пурга в городе Курган, снег, ребенок на горке
Катание детей на тюбинге приводит к переломамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скорая помощь в Ноябрьске в эти выходные доставила восьмилетнего ребенка с подозрением на перелом костей таза. Он получил травму в «Детском парке», диагноз подтвердили в травматологическом отделении.

Это уже четвертый случай тяжелых травм детей после катания на тюбинге с неподготовленных горок на территории Детского парка. «Детей калечат не неподготовленные трассы, а неуправляемые снаряды», — считают на станции «Скорой помощи» в Ноябрьске. Об этом «URA.RU» заявил специалист по гражданской обороне ГБУЗ «Станция НСМП» Андрей Джус.

На травмоопасные горки выходят окна городской администрации, однако они не находятся в ее ведомстве. Муниципалитет посредством одного из своих МУПов, ответственных за городское хозяйство, только наводит порядок на дорожках парка и летом обслуживает детские аттракционы, пояснили «URA.RU» в городской администрации на вопрос о собственнике парка.

В пресс-службе муниципалитета также рассказали о проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого администрация Ноябрьска предлагает проголосовать за открытие в следующем году в Детском парке специализированных универсальных горок «Зима-Лето».

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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