16:00 11 декабря 2017 9

Жители обратились в суд из-за высокой стоимости подключения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской области не могут выполнить график подключения потребителей к построенному газопроводу. После уточнения реального количества домов и котельных выяснилось, что программа исполнена на 84% и 89% соответственно.

В течение 2018 года область должна завершить эту работу, чтобы Газпром продолжил газификацию региона, доложил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков на аппаратном совещании в правительстве области, передает корреспондент «URA.RU».

Самый низкий процент подключения (42%) к газопроводу оказался в Кургане. По словам сити-менеджера Андрея Потапова проблема возникла из-за стоимости подключения. По данным чиновника, в Смолино из 338 домов и двух котельных газ подведен только к 107 домам и одной котельной. Но владельцы газифицированных домов сейчас подают в суд на кооператив из-за высокой стоимости подключения: «По 200 тысяч рублей подключение к дому», — уточнил он. В микрорайонах Шепотково и Лазурный с газом всего 47 домов. «Процесс подключения из-за финансового положения жителей микрорайонов не продвигается. Беседы проводим, убеждаем. Но подключение стоит от 120 до 200 тысяч рублей, люди не могут найти такую сумму», — пояснил Потапов.

Вице-губернатор Виктор Сухнев посоветовал «пойти по другому пути». «Не обязательно 120-200 тысяч вкладывать, — уверен он, — Сети построены за счет Газпрома, домой можно завести газ только к газовой плите, это будет не более 10-15 тысяч рублей». Сухнев отметил, что со временем жители, увидев все преимущества, сами захотят оборудовать газовое отопление в домах. Он поставил задачу газифицировать оставшиеся шесть котельных до 1 сентября 2018 года и полностью завершить план-график (всего 5087 домов и 59 котельных) до 1 января 2019 года. «Нам дан шанс, чтобы мы эту программу полностью выполнили. Если мы не исполняем, сложится впечатление, что нет необходимости вкладывать деньги в Курганскую область и мы сами в этом не заинтересованы», — добавил он.

За время сотрудничества правительства Курганской области с Газпромом уровень газификации региона достиг 50%. Газифицировано более 180 тысяч домовладений, проложено более 6,5 тысяч межпоселкового газопровода.