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Главные новости Курганской области
10:57  12 декабря 2017 1

Курганцы остались недовольны подготовкой города к Новому году и позавидовали Тюмени. ФОТО

Новогодняя площадь. Курган, елка, новогодняя площадь, дед мороз и снегурочка
Старая елка переедет в этом году в ЗаозерныйФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана сравнили средства, которые потратили на украшение города к новогодним праздникам с расходами соседней Тюмени. В столице Зауралья на эти цели выделили второе меньше денег. Кроме того, по мнению жителей, израсходуют эти средства нерационально.

Арифметические выкладки опубликованы на странице «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте». По сообщениям прессы, в Курган на новогодние украшения потратят 6 млн рублей, в Тюмени — 18,3 млн. Планы северного соседа включают в себя ледовую площадку на набережной площадью 3 тыс. квадратных метров, почти четыре тысячи метров гирлянд, несколько десятков световых фигур. «Без малого миллион рублей, а точнее 866 тысяч, уйдёт на монтаж, украшение и последующий демонтаж искусственных ёлок. Деревьев — 10 штук: по одному 15 и 19 метров высотой и 15 восьмиметровых ёлок», — отмечает автор. Он добавляет инфографику агентства 72.ру (где, впрочем, фигурируют другие цифры).

Курганцы позавидовали тюменцам
Фото из сообщества «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте»

Анонимный автор уверен, что в Кургане праздник будет выглядеть куда более бледно. «Кроме елки, пары горок и нескольких ледяных фигур горожане не увидят ничего. Сомневаюсь, что 6 млн в Кургане потрачены по назначению», — отмечает он.

Руководитель пресс-службы администрации Кургана Елена Бессонова напомнила, что работы по украшению города были разыграны на открытых аукционах. «Первый раз у нас будет все оформлено по мотивам сказки „Конек-горбунок“, мне кажется это интересно», — заявила она «URA.RU» и добавила, что считает траты обоснованными.

В Кургане в этом году установят на центральной площади новую искусственную елку стоимостью миллион рублей. На ледовый городок на площади по мотивам сказки «Конек-Горбунок» потратят более 6 миллионов рублей. Для развлечения детей и взрослых установят ледяные фигуры, лабиринт «Жар-Птица» и три необычных горки, в том числе 10-метровую «Рыбу-Кит». Также все желающие смогут сфотографироваться со снеговиком из стеклопластика, высота которого превысит два метра. Ожидается, что полюбоваться праздничным убранством курганцы смогут уже 22 декабря.

Старую ель уже начали устанавливать в Заозерном, где в этом году также планируется устроить масштабный праздник с помощью спонсоров — «Стальмоста» и сети «Метрополис».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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