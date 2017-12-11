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07 декабря 2017
12:40  11 декабря 2017 0

В Азию из порта Сабетта отправили первые танкеры с ямальским сжиженным газом

СПГ-танкер «Кристоф де Маржери», загрузку которого начал Путин, уже отправился в первое плавание с грузомФото пресс-службы правительства ЯНАО

Первые два танкера — «Кристоф де Маржери» и «Борис Вилькицкий» со сжиженным природным газом с завода «Ямал СПГ» были отправлены из порта Сабетта потребителям АТР. Это дополнительные поставки. Основные грузы СПГ по крупным контрактам начнут поставлять с апреля 2018.

«Мы говорили, что на 96% все законтрактовано. (Поставки) начнутся с апреля следующего года. Все, что будет произведено до этого, — это ранние поставки, которые принесут дополнительный доход», — сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которого цитирует ТАСС.

Первая загрузка танкера сжиженным газом с «Ямал СПГ» состоялась 8 декабря. Отгрузку запустил президент России Владимир Путин. Загрузка танкера заняла приблизительно пол дня. Первый танкер «Кристоф де Маржери» вышел в путь в субботу утром. По словам Михельсона, первая партия СПГ будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай. Покупателем выступила Novatek Gas & Power (трейдинговая «дочка» «Новатэка»).

Завода «Ямал-СПГ» расположен на Ямале в поселке Сабетта. После выхода на полную мощность он будет производить до 16,5 млн сжиженного природного газа в год. «Ямал-СПГ» владеют «Новатэк», у которой 50,1% акций, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути».

Вячеслав Егоров
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