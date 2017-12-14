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12 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
13:56  14 декабря 2017 5

Жители тюменского общежития пригрозили голодовкой и митингом у Кремля

общежитие ул Мельникайте 59. Тюмень, общежитие медицинского университета
Доведенные до отчаяния жильцы пишут уже второе письмо в МинздравФото: Виктория Ющенко © URA.RU

Объявить голодовку и ехать к Путину в Кремль обещают жители тюменского общежития №2, которое принадлежит медицинскому университету и фигурирует в вузовских скандалах. Жильцы знают, что в медуниверситет после информации о взятках и увольнении работников приехала комиссия Минздрава. Члены комиссии запросили у руководства вуза финансовые документы и изучают их.

Финансовый скандал в тюменском медвузе связан также и с переселением жителей из общежития №2 в общежитие №1. По мнению ректора медицинского университета Ирины Медведевой выселение связано с аварийным состоянием второго общежития. Но жильцы утверждают, что переселяют их в гораздо худшие условия, а общежитие № 2 руководство медицинского университета будет использовать в своих целях.

Жители скандального здания на этой неделе ждали комиссию, но с поговорить с инспекторами так и не удалось: «Их провели сразу на второй этаж, в котором сняты подвесные потолки и сантехника. Провели одним входом, а мы ждали у другого, — сообщила «URA.RU» Мухабад Хабирова, жительница общежития.

Нурия Рахматова, которая проживает в данном общежитии с 1994 года, рассказала, что жильцы хотят встречи с комиссией, и, если их требование не будет удовлетворено, они объявят голодовку. «Мы будем бороться за свое общежитие, — сказала Хабирова, — поедем в Кремль, к Путину, будем стоять у стен Кремля с плакатами. Мы хотим жить в своем общежитии!»

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Жители общежития уверены, что оно находится в нормальном состоянии Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
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