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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:59  16 декабря 2017 0

Неизлечимое заболевание даст шанс Улюкаеву выйти из тюрьмы

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
У Улюкаева есть шанс избежать восьми лет в колонии строгого режимаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Осужденного экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева могут освободить от наказания, если у него найдут тяжелое или неизлечимое заболевание.

Как ранее сообщал ТАСС, приговоренный к 8 годам чиновник может покинуть камеру из-за своих проблем со здоровьем. При этом, для освобождения у Улюкаева должно быть крайне серьезное или даже неизлечимое заболевание, рассказала «Эху Москвы» адвокат Ирина Хрунова. Юрист добавила, что в ее практике несколько подзащитных были отпущены из тюрьмы по состоянию здоровья. И в 90% случаев они умерли после освобождения из тюрьмы.

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Он также обязал выплатить чиновника штраф в размере 130 миллионов рублей. Бывший министр назвал приговор несправедливым, защита намерена его обжаловать. Экс-министр финансов РФ и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал приговор ужасным.

Ольга Дудорова
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