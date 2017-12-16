Неизлечимое заболевание даст шанс Улюкаеву выйти из тюрьмы

Осужденного экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева могут освободить от наказания, если у него найдут тяжелое или неизлечимое заболевание.
Как ранее сообщал ТАСС, приговоренный к 8 годам чиновник может покинуть камеру из-за своих проблем со здоровьем. При этом, для освобождения у Улюкаева должно быть крайне серьезное или даже неизлечимое заболевание, рассказала «Эху Москвы» адвокат Ирина Хрунова. Юрист добавила, что в ее практике несколько подзащитных были отпущены из тюрьмы по состоянию здоровья. И в 90% случаев они умерли после освобождения из тюрьмы.
Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Он также обязал выплатить чиновника штраф в размере 130 миллионов рублей. Бывший министр назвал приговор несправедливым, защита намерена его обжаловать. Экс-министр финансов РФ и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал приговор ужасным.