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19 декабря 2017
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17 декабря 2017
21:26  19 декабря 2017 0

Минкультуры простило расколотую скульптуру тюменскому музею

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева, приуроченная к 73-летию Тюменской области. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев сообщил, что федеральные инспекторы положительно отозвались о тюменском музейном комплексе.Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев озвучил положительное заключение федеральных инспекторов Министерства культуры РФ после проверки музейного комплекса им.Словцова: «Четыре — пять регионов в стране могут сказать, что имеют такой комплекс как у нас», — процитировал инспекторов глава региона.

Во время передачи «Час с губернатором» Якушев подтвердил, что проверка из министерства приехала после многочисленных жалоб со стороны экс-сотрудников музейного комплекса, которые сообщали о том, что фондохранилище музея не соответствует нормам, «что мы что-то сделали не так», — уточнил губернатор. По словам Якушева, комиссия, которая была «заточена» под другие выводы, составила о музейном комплексе положительное мнение. Тюменский губернатор уточнил, что в ходе длительного строительства, проект здания меняли 4-5 раз.

Напомним, что проверка из Министерства культуры проводилась в музейном комплексе им. Словцова на прошлой неделе. Инспекторы из Москвы приехали после жалоб, которые написали бывшие сотрудники музейного комплекса. Они просили обратить внимание комиссии на то, что переезд в новое здание был выполнен с нарушением требований законодательства. Сотрудники музея признали, что во время переезда была расколота скульптура тюменского художника Николая Распопова, который уже решил принять участие в реставрации данного экспоната. В настоящее время федеральная комиссия готовит отчет о состоявшейся проверке.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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