Минкультуры простило расколотую скульптуру тюменскому музею

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев озвучил положительное заключение федеральных инспекторов Министерства культуры РФ после проверки музейного комплекса им.Словцова: «Четыре — пять регионов в стране могут сказать, что имеют такой комплекс как у нас», — процитировал инспекторов глава региона.
Во время передачи «Час с губернатором» Якушев подтвердил, что проверка из министерства приехала после многочисленных жалоб со стороны экс-сотрудников музейного комплекса, которые сообщали о том, что фондохранилище музея не соответствует нормам, «что мы что-то сделали не так», — уточнил губернатор. По словам Якушева, комиссия, которая была «заточена» под другие выводы, составила о музейном комплексе положительное мнение. Тюменский губернатор уточнил, что в ходе длительного строительства, проект здания меняли 4-5 раз.
Напомним, что проверка из Министерства культуры проводилась в музейном комплексе им. Словцова на прошлой неделе. Инспекторы из Москвы приехали после жалоб, которые написали бывшие сотрудники музейного комплекса. Они просили обратить внимание комиссии на то, что переезд в новое здание был выполнен с нарушением требований законодательства. Сотрудники музея признали, что во время переезда была расколота скульптура тюменского художника Николая Распопова, который уже решил принять участие в реставрации данного экспоната. В настоящее время федеральная комиссия готовит отчет о состоявшейся проверке.