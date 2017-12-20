В ЯНАО распадается 25% всех брачных союзов. Такую неутешительную статистику привела 20 декабря на окружном координационном совете по демографической политике Елена Карпова, директор департамента соцзащиты населения правительства Ямала.
При этом руководитель департамента подчеркнул, что в сельской местности разводы гораздо реже, чем в городах, а крепость брака напрямую не зависит от доходов семьи. В департаменте подметили еще один любопытный нюанс: семьи чаще распадаются при запуске программ поддержки родителей-одиночек. И, наоборот, во время действия окружных мероприятий по поддержке молодых семей, например, на приобретение жилья, в ЗАГСАх растет количество желающих оформить официальные отношения.
Елена Карпова отмечает, что надо учитывать такие тенденции при создании и внедрении окружных социальных программ. Также, передает корреспондент «URA.RU», она предлагает провести отдельное социологическое исследование, чтобы глубже понять причину разводов. Выполнить его обязали департамент по науке и инновациям правительства ЯНАО — но уже только в 2019 году.