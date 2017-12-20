В Курганской области за последние два года максимально снизился уровень безработицы. Об этом 20 декабря доложил глава региона Алексей Кокорин на совещании в Москве у министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
Губернатор Зауралья подчеркнул, что, по сравнению с прошлым годом, на 20% уменьшилось число сокращенных работников, на 30% — находящихся под угрозой увольнения. Также, по словам Алексея Кокорина, в области трудоустроено 27% инвалидов, обратившихся в службы занятости. Среди выпускников школ, колледжей и институтов без опыта работы 70% нашли рабочие места.
«Массовых увольнений не ожидается. В связи с улучшением ситуации на рынке труда предусмотрены денежные средства на выплату пособия по безработице в общей сумме 25 миллионов рублей», — цитирует главу региона его пресс-служба.
По данным областного управления по труду и занятости, за 11 месяцев 2017 года за содействием в трудоустройстве обратилось 22,4 тысячи человек, из них признано безработными 13,8 тысячи человек. Трудоустроить удалось 13,9 тысячи человек. На 1 декабря безработными числятся 6198 граждан. Самым востребованными профессиями по состоянию на 1 ноября в регионе являются: врач и прочий медперсонал, учитель, военнослужащий и охранник.