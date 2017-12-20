Ишимцам придется пожертвовать дачами, чтобы не утонуть

20:14 20 декабря 2017 0

Для защиты от паводка в городе построят дамбу, которая «откусит» от садовых участков солидный кусок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ишимские садоводы обвиняют местные власти в рейдерском захвате земельных участков под строительство дамбы. Коллективное письмо об этом от членов садового общества «Ишимсельмаш-2» разместил на своем сайте известный в городе блогер Владимир Воронин. Администрация настаивает на том, что все происходит в рамках закона, и согласна на личную встречу с недовольными гражданами.

Осенью этого года «URA.RU» уже писало о том, что ишимские садоводы в панике от перспективы потери дачных участков. Для защиты от паводка руководством города было принято решение о возведении дамбы, и часть садовых земель попала в зону проектирования.

Дачников из четырех садовых сообществ «пододвинут» из-за строительства дамбы (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый заместитель главы города Алексей Веренчук тогда заверил корреспондента агентства, что вся работа будет проводиться в рамках действующей нормативно-правовой базы. «Дело в том, что два года Ишим страдал от паводка, первый год — от малых рек, второй — со стороны реки Ишим. Практика показала: не исключено, что такие вещи могут повториться. Потом эти же дачники будут обвинять власть, если их опять затопит», — отметил он.

В опубликованном на сайте Воронина коллективном письме указано, что у ишимцев из садовых обществ «Керамик», «Бытовик» и «Автомобилист» участки будут изымать частично (всего 80 штук), а у садоводов «Ишимсельмаш-2» — полностью 53 участка. Авторы письма сомневаются в честности администрации и в том, по прямому ли назначению будут использованы такие большие земельные территории.

Алексей Веренчук рассказал «URA.RU», что он в курсе этой публикации в блоге Воронина и встреча с авторами письма намечена на сегодня (20 декабря). Он пояснил, что проект дамбы, которая защитит садоводческие общества «Автомобилист», «Керамик», «Бытовик» и «Ишимсельмаш-2», а также городскую застройку, уже проходит госэкспертизу. Результат в администрации Ишима ожидают после новогодних праздников. Имущество, которое попадет в зону строительства дамбы, планируют выкупать для последующего сноса.

Ишимские власти опасаются повторения ситуации с паводком Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Мы не сможем защитить город от паводка, если не построим дамбу, и люди это понимают. Пока проблематики на тех участках, с которыми мы работаем, нет никакой. Если возникнут какие-то проблемы, то решаться все будет в рамках законодательного формата. Если собственник не согласен — мы принудить его не можем», — отметил Веренчук.

По его словам, в Ишиме уже готовятся к паводку 2018 года — началась отсыпка береговой линии. Как сообщила ранее на пресс-конференции директор департамента экологии и недропользования Тюменской области Жанна Злобина, в приоритете у региональных властей — возведение, капитальный ремонт и продление пяти дамб в Ишиме. В среднем на одну дамбу понадобится 60 млн рублей, то есть для защиты города от паводка область должна потратить около 300 млн рублей.