16:53 23 октября 2017 0

Ишимцев оставят без дач - но не бесплатно (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ишимские садоводы в панике. Их дома и бани хотят принудительно снести — хотя сады на берегу реки стоят уже несколько десятков лет.

По словам садоводов, молчаливые геодезисты, не отвечая на вопросы взволнованных дачников, уже вбили колышки в землю, показав, какая часть участков будет отрезана для строительства новой дамбы. «Режут» примерно по пять метров земли — вместе с капитальными домами и другими постройками, отмечают дачники.

О том, что больше 100 земельных участков в трех садовых обществах готовят под снос, сообщил на своем сайте известный ишимский «возмутитель спокойствия», блогер Владимир Воронин.

«В мае 2017 года были проведены экстренные собрания садовых обществ с решением единственного вопроса — строительства дамбы, на которых представители администрации города Ишима уверяли дачников, что строительство дамбы им необходимо, что в берег будут забиваться сваи и никто из дачников не пострадает, — говорится на сайте. — Строительство дамбы началось, дошли до садовых участков и решили просто отрезать у садоводов по пять метров, только самих садоводов забыли спросить.

А на этих пяти метрах на каждом садовом участке стоит домик, только администрации это неважно, им же нужно осваивать деньги, срочно строить глиняную дамбу. Садоводам они сказали, что их домики не оформлены, значит, их нет, и никого не волнует, что люди по 40 лет владели дачами, платили налоги, обустраивали свои участки, для некоторых это моральная отдушина, для кого-то единственная кормилица».

Всего под снос попадают 123 участка в трех СНТ — это «Бытовик», «Ишимсельмаш-2» и «Керамик».

Дамба нужна для защиты города от «большой воды», говорят чиновники Фото: скриншот Яндекс-Карты

Одна из дачниц, Юлия, рассказала корреспонденту «URA.RU», что в середине прошлой недели в садоводства нагрянули геодезисты, которые молча, не отвечая на вопросы людей, прошли на их участки и вбили колышки, обозначив «линию отреза».

«У нас хотят снести домики на участках. Геодезисты приехали, колья вбили, больше никаких объяснений нет. Мы их спрашивали — на каком основании, просили показать проект. Они ничего не отвечали.

Власти не отвечают по телефону и никак не реагируют на просьбы людей объяснить, в чем дело», — рассказала собеседница агентства, отметив, что некоторые дачники просто не пустили геодезистов на свои участки.

«Этим садам по 30-40 лет, люди живут этими садами. Естественно, что все переживают. Как вот так — взять и все забрать? Душу туда вкладываешь, а они — раз и все уничтожат», — говорит женщина.

«Они это строительство должны в ноябре уже все осуществить, — отметила дачница. — Представьте, там больше 100 садов попадает, на каждом участке домик… Ни о каких денежных компенсациях речи не шло, никто с людьми не разговаривал — это все на уровне каких-то слухов, догадок. Люди пытаются записаться на прием [в администрацию], много у людей вопросов, но до прошлой пятницы точно никто не попал».

В администрации Ишима корреспонденту «URA.RU» объяснили, почему чиновники до сих пор не объяснили шокированным дачникам, что происходит.

От паводка Ишим страдал два года подряд Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«[Геодезисты] намеренно вбили эти колышки для того, чтобы понимать параметры будущего пятна проектирования, — сообщил замглавы администрации Ишима Алексей Веренчук. — Это сделано для того, чтобы люди уже имели понимание, когда с ними будет организована встреча, о каких параметрах идет речь: будет ли это частичное изъятие или у кого-то будет полное изъятие. Что изыматься будет — это однозначно. Но проводиться будет в соответствии с законом».

«Мы будем действовать в рамках действующей нормативно-правовой базы, — заверил Веренчук. — Дело в том, что два года Ишим страдал от паводка, первый год — от малых рек, второй — со стороны реки Ишим. Практика показала: не исключено, что такие вещи могут повториться». Дамба городу необходима, отметил он, пояснив, что «потом эти же дачники будут обвинять власть, если их опять затопит».

Собеседник агентства заверил, что на этой неделе будут организованы встречи с дачниками, на которых чиновники объяснят людям причины изъятия земли и сообщат, что все садоводы получат компенсации. Правда, размер денежных выплат пока неизвестен: проект дамбы будет готов только в декабре, а до тех пор точно установить, насколько пострадают дачные участки, невозможно.

«Выплаты будут однозначно. У нас сегодня право собственности охраняется Конституцией Российской Федерации, — рассказал чиновник. — Изъятие будет проводиться в соответствии с тем порядком, который сегодня предусмотрен».

Собеседник агентства отметил, что в Генплан Ишима уже внесены необходимые изменения и «эта публичная процедура проводилась на протяжении почти двух месяцев».

Алексей Веренчук уточнил, что по планам под изъятие попадают 147 участков в четырех СНТ — это «Автомобилист», «Бытовик», «Ишимсельмаш-2» и «Керамик». Когда начнется строительство дамбы, сказать сложно, поскольку «процедура выкупа — дело довольно долгое, возможно, будут судебные процессы», пояснил он.