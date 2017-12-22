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Главные новости Курганской области
18:51  22 декабря 2017 7

Курганские компании признались, что сократят сотни работников

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
В 36 организациях Кургана продут сокращения штата, в том числе и из-за реорганизацииФото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане о планируемых увольнениях в центр занятости сообщили 36 предприятий и организаций города. В декабре, январе и феврале под угрозой увольнения окажутся больше 1100 работников, сообщили «URA.RU» в центре занятости населения.

УМВД по городу Кургану уведомило о высвобождении 735 человек. «Там проходит реорганизация, соответственно, об изменении штатного расписания уведомлены порядка 800 человек. Но фактически, работу могут потерять самое большее десять человек, и то не факт. Возможно, им предложат другие рабочие места», — пояснил директор городского центра занятости населения Павел Устюжанин. То же касается и других учреждений, в которых проходит реорганизация. Например, управления Росприроднадзора по Курганской области, которое планирует сократить 53 человека, работникам предложат другие должности.

Филиал федеральной службы кадастровой палаты заявил о сокращении штата на 88 работников, им также будут предложены другие должности. 45 человек в связи с изменением штатного расписания увольняет Курганская городская больница №2, часть из них переведут на другую работу. Курганское отделение Центробанка сокращает 15 человек по причине оптимизации численности информационных подразделений. ОАО «РЖД» в Кургане сократит 10 человек, Курганский областной краеведческий музей сократит штат на 18 работников, из них 12 — пенсионеры. Оптимизирует структуру оправления ОАО «Курганмашзавод», уволив 16 человек.

«Цифра работников, планируемых к высвобождению, может казаться гигантской, но на самом деле больших сокращений нет», — подчеркнул Павел Устюжанин. С начала 2017 года с предприятий города Кургана было уволено 632 работника. Из них 399 уволенных обратились в ЦЗН за помощью в трудоустройстве, 163 человека, или 40,8%, сейчас работают. Всего с начала 2017-го трудоустроены 405 курганцев, уволенных в разное время в связи с ликвидацией организации либо с сокращением штата.

В целом, уровень регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда Кургана с начала 2017 года значительно снизился, а количество вакансий на бирже труда выросло на 28%.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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