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26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:26  26 декабря 2017 3

Зауральские чиновники пообещали не затягивать сроки капремонта

Пресс-конференция департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области по итогам 2017 года. Курган, милишенко александр
Александр Милишенко рассказал, что уже начаты работы по ремонту на 2018 годФото: Александр Кадников © URA.RU

В Зауральском департаменте строительства надеются, что в 2018 году смогут за один сезон выполнить все намеченные работы по капремонту. Об этом депутатам Курганской областной думы рассказал первый заместитель директора департамента Александр Милишенко. Он уточнил, что всего в области планируется отремонтировать 301 дом, на это потратят 743 млн рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Законодательство позволяет завершать работы по капремонту в течение двух лет. Так, программа 2017 года в настоящий момент, по словам Милишенко, выполнена на 90% — из запланированных 376 многоквартирных домов отремонтированы 339. Милишенко отметил, что работы на оставшихся нельзя выполнить в холодное время года. «Мы делаем выводы и работаем над ошибками», — добавил он.

Также первый замдиректора департамента рассказал, что в рамках реализации программы следующего года уже начались работы на 24 домах, заключены договоры на разработку проектов для 149 объектов. «Уже освоено четыре миллиона рублей», — отметил Милишенко.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов выразил озабоченность из-за ситуации с ремонтом домов в Шадринске. Он заострил внимание, что депутаты проверят, какие санкции были применены к подрядчику из Свердловской области, который затянул сроки выполнения работ.

Татьяна Жаткина
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