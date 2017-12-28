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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
13:26  28 декабря 2017 2

Курганский вуз вышел на верхние строчки рейтинга Минобра и ждет преференций

Зимний Курган., зима, кгу, курганский государственный университет
КГУ стал вторым по энергоэффективности среди учебных заведений УралаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский государственный университет вошел в 50 вузов страны, показавших наилучшие результаты исполнения программы Министерства образования и науки «Инструментарий планирования и реализации механизмов устойчивого экономического развития университета». Среди вузов УрФО учебному заведению досталось второе место.

Защита проекта по планированию финансовой деятельности вуза прошла в сентябре в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. На публичной защите, в частности, была представлена программа энергоэффективности университета на 2018—2019 годы. Результаты экспертной оценки Минобра стали известны накануне. Как отмечают в КГУ, попадание вуза в список говорит о том, что в будущем учебному заведению положены преференции: например, дополнительное финансирование или какие-либо другие поощрения.

Также в вузе «URA.RU» сообщили, что подобный рейтинг составляется впервые, при его формировании учли соответствие модели экономического развития учебного заведения заявленным требованиям. Самый важный показатель — объем сэкономленных средств за год.

Вера Чернышева
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