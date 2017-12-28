В Тюмени откроют крупнейший в России аквапарк

В конце 2018 года в Тюмени планируют открыть самый большой в России аквапарк.
Как рассказал ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики Тюменской области Андрей Шальнев, внутри будут не только горки, а зона с саунами, кафе и бассейнами. Сооружение будет вмещать в себя три тысячи человек. По словам чиновников, Концепция объекта уникальна и на сегодняшний день не имеет аналогов в стране. В стройку инвестировано пять миллиардов рублей, городу объект даст 226 рабочих мест.
В декабре тюменский аквапарк попал под пристальное внимание полиции. Строители аквапарка были выведены с объекта сотрудниками полиции. Как пояснили в УМВД Тюменской области эвакуация связана с проверкой документов. На строительстве крупнейшего в регионе аквапарка работают представители разных национальностей: сербы, украинцы, азербайджанцы.